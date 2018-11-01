МИД Украины пообещал защищать интересы попавших под санкции РФ граждан

Киев, 1 ноября. Министерство иностранных дел Украины пообещало защищать интересы лиц, попавших под ответные ограничительные меры со стороны России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ ответные санкции России назвали «агрессией» со стороны Москвы. В Киеве заявили, что санкции РФ «не имеют ничего общего с международным правом».

«Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц Украины. Меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России. Отмечается, что ограничения направлены исключительно на представителей украинских властей, украинского народа спецмеры РФ не коснутся.