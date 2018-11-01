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Экономика

Нефть Brent впервые с августа подешевела до $73

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Нефть Brent впервые с августа подешевела до $73

Москва, 1 ноября. Стоимость нефти марки Brent впервые с 22 августа опустилась ниже отметки в 74 доллара на фоне сообщений о росте запасов в США.

Так, например, в четверг январские фьючерсы подешевели на 3% — до 73,13 доллара за баррель. Фьючерсы нефти WTI подешевели на 2,6% — до 63,61 доллара за баррель.

Напомним, что накануне министерство энергетики  США заявило о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю на 3,2 млн баррелей — до 426 млн баррелей. Отметим, что рост запасов черного золота в Соединенных Штатах продолжается уже шестую неделю.

Также на снижение котировок оказывает влияние рост добычи нефти в Саудовской Аравии и некоторых других странах ОПЕК. Ранее Эр-Рияд заявлял, что нарастить объем добычи страну попросил президент США Дональд Трамп, чтобы компенсировать исчезновение с рынка нефти попавшего под санкции Ирана.

Автор: Антон Соколов
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