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Силовики задержали в Дагестане пятерых членов «Ат-Такфир Валь-Хиджра»

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Силовики задержали в Дагестане пятерых членов «Ат-Такфир Валь-Хиджра»

Пятигорск, 1 ноября. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Дагестане главу экстремистской ячейки, а также четверо рядовых членов ячейки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

По версии следствия, житель Дагестана Багавудин Омаров с 2013 года организовал деятельность организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России). Следователи считают, что мужчина склонял жителей республики к участию в запрещенной организации. Он проводил среди людей занятия по изучению основ религиозно-экстремистской деятельности, а также вербовал новых членов.

В спецоперации по задержанию участвовали сотрудники ФСБ и МВД России. Во время обысков было изъяты экстремистские материалы и литература. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», сообщает СУ СК РФ по региону.

Автор: Денис Коробейников
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