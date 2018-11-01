Мозгов у США уже маловато: Милонов отказал Вашингтону в военном доминировании

Выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США пытаются обеспечить свое полное военное доминирование. Об этом заявили в МИД РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва готова к работе по поддержанию действия ДРСМД, однако для этого ей нужны ответственные партнеры.

«Доводы США по выходу из ДРСМД не должны встретить отклик у партнеров, поддерживающих ответственный подход к международной стабильности», — подчеркнула она.

Дипломат также пояснила, что, говоря о выходе из соглашения, Соединенные Штаты пытаются развязать себе руки для обеспечения полного всемирного военного доминирования.

В свою очередь член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что США действительно могут «без оглядки на какие-то мнимые обязательства развязать новую гонку вооружений».

«По сути дела, сейчас они это и пытаются провернуть, пытаются навязать другим странам иные темпы по производству и продаже оружия. Самое главное в этом шаге то, что нет обозначения проблематики. Если бы США действительно отталкивались от неких нарушений со стороны РФ, то, наверное, прежде чем заявлять о выходе из ДРСМД, они бы об этих нарушениях сказали, предъявили соответствующие доказательства. Но этого сделано не было. Так что, к великому сожалению, США просто хотят выйти из договора, и это еще раз показывает, что любые их обязательства по международным договорам соблюдаются Вашингтоном ровно до тех пор, пока это им удобно», — говорит депутат.

Другими словами, как только заключенные ранее соглашения с другими странами кажутся США неудобными, договоренности разрываются. Именно по этой причине США нельзя рассматривать как серьезного и надежного партнера в долгосрочной перспективе.

«А доминировать в военном плане у них больше не получится. Сейчас не то время и уже нет тех условий, когда США могут попытаться повторить свой успех 70-80-х годов. Активно развиваются технологии азиатского региона, Россия полностью восстановила свой военно-технический потенциал и нарастила современные технологии в войсках. Российская Федерация стала мощнее и умнее, а вот у США мозгов уже маловато, они умеют только рекламировать дорогущую технику. Наше вооружение дешевле и лучше, чего не скажешь о другой стороне», — заключил депутат.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эта тема стала главной в переговорах между советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном и российскими официальными лицами.