В Саратове простились с журналистом НТВ Развозжаевым

Саратов, 1 ноября. Друзья, знакомые, близкие и коллеги простились в четверг с журналистом НТВ Никитой Развозжаевым, который покончил с собой 29 октября. В последний путь корреспондента проводили более 100 человек, среди которых оказался известный журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с гибелью журналиста. Напомним, что 25-летний молодой человек два года назад уволился с саратовского ГТРК и переехал в Москву. С конца 2016 года репортер работал в передаче «Чрезвычайное происшествие» на НТВ. По одной из версий, причиной, побудившей его свести счеты с жизнью, стали неудачи в личной жизни.

Отметим также, что в прошлом году Развозжаев оказался в центре внимания после того, как во время подготовки репортажа о праздновании Дня ВДВ в Москве на него напал пьяный мужчина. Позже хулиган получил полгода исправительных работы.