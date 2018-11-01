Производители сельхозтехники будут получать 8 млрд рублей | 1 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин поручил ежегодно выделять по 8 миллиардов рублей производителям сельхозтехники Владимир Путин поручил правительству ежегодно в течение пяти лет выделять по 8 миллиардов рублей для производителей сельскохозяйственной техники. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении. Согласно документу, правительство должно будет предусмотреть выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета с учетом полученных ранее поручений. При этом отмечается, что выплаты начнутся со следующего года. Глава России отметил, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до 20 декабря, а далее — один раз в год.

«Роскосмос» показал видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер ракеты «Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер, установленных на ракете. На кадрах видно, как она набирает высоту. Также от ракеты отходят два боковых блока. Это происходит на 84-й секунде. Третий блок «Д» не смог отойти. Ранее сообщалось, что авария ракеты-носителя «Союз» в октябре произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени. Кроме того, стало известно, когда к МКС запустят первый после аварии на «Байконуре» «Союз». Старт назначен на вечер 16 ноября. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10».

Дамаск готов открыть границу с Ираком Официальный Дамаск готов открыть пограничный переход на границе с Ираком, так как не видит угроз безопасности страны. В настоящее время сирийские власти ждут соответствующего решения от Багдада, заявил министр транспорта республики Али Хамуд. Напомним, пограничные переходы на сирийско-иракской границе прекратили работу в 2014 году из-за захвата территорий боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Кроме того, за минувшие сутки чуть больше пятисот тридцати беженцев вернулись на родину из других государств. Более того, в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 278 человек.