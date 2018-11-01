Пополнение в большой семье: в Ленинградском зоопарке появились новые обитатели. ФАН-ТВ

Ленинградский зоопарк показал новых жителей: мартышки Бразза, большой индийский калао, мара, эдипов тамарин. Теперь эти звери стали его полноценными обитателями и будут радовать гостей.

Самец мары приехал из Нижнего Новогорода. Он родом из Южной Америки и входит в пятерку самых крупных грызунов. Имя этому двухгодовалому животному пока не придумали. Среди других обитателей зоопарка мара выделяется хорошим аппетитом.

«Симпатичный зверек, отдаленно напоминающий зайца не только длинными ушами, но и способностью прыгать вверх на всех четырех ногах. Это грызун, он питается растительной пищей и прекрасно у нас адаптировался», — рассказывает главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова.

Одним из самых долгожданных обитателей стала самка большого индийского калао. Она ловко ловит еду на лету, питается фруктами, насекомыми и мышами.

«Калао — это очень интересная птица, она выделяется своими размерами даже среди родственных ей видов, не в каждом зоопарке вы такую птицу увидите. Для того, чтобы ее содержать, нужна большая клетка — калао обязательно должна перелетать с ветки на ветку, обязательно двигаться», — подмечает главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова.

Около месяца назад в зоопарке появилась пара мартышек Бразза, которые приехали из Ижевска. Питаются они фруктами и овощами, как настоящие вегетарианцы.

«У мартышек самое любимое — салат айсберг, также орешки, некоторые виды мучного червя. По официальной информации самец мартышки Бразза в природе достигает массы 7 килограммов, а самка — 4-х. У нас самец — 9 килограммов, самка — целых 6. Они очень добродушные, хрюкают, между собой перехрюкиваются очень забавно», — рассказывает зоотехник Ленинградского зоопарка Андрей Сулоев.

Еще одним значимым пополнением можно назвать появление в зоопарке самки эдипова тамарина.

«Нашему самцу по кличке Карл 7 лет, ему повезло: приехала Мышка — самочка из Чехии, ей 3,5 года. Возраст более чем подходящий для спаривания, получения потомства. Мы ждем по весне, пригласим вас, чтобы всем показывать потомство эдиповых тамаринов», — рассказывает зоотехник Ленинградского зоопарка Андрей Сулоев.

Каких новых обитателей ждать еще в зоопарке, сотрудники не рассказывают. По словам зоотехников, для окончательной адаптации животным необходимо от нескольких месяцев до полугода.