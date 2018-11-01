«Торчат уши США»: эксперт объяснил, кому выгодно лишать ЦАР российской военной помощи

Запад боится выпустить из-под своего влияния такой лакомый кусок, как Африка, большинство стран которой долгие годы были европейскими колониями. Так, Франция явно не готова смириться с тем, что Центральноафриканская Республика — уже не ее вотчина. С этим связано постоянное вмешательство Парижа во внутренние дела ЦАР, вплоть до отправки туда своих военных для участия во внутренних конфликтах в этой стране. В этом Францию всячески поддерживают США.

Однако ЦАР — независимое государство, которое в состоянии самостоятельно разобраться, кто ему друг, а кто враг. И эта страна свой выбор сделала, решив в своей политике опираться на Россию. Именно Москва помогает Банги бороться с криминалитетом — наследием гражданской войны, укреплять безопасность, строить собственные вооруженные силы и полицию, чтобы взять под контроль всю территорию страны.

В ответ на приглашение руководства ЦАР летом Россия направила в эту страну 175 военных советников, чтобы помочь в обучении местных военнослужащих и полицейских. Россия также передала партию оружия для местной армии и жандармерии: центральноафриканские военные и полицейские проходят обучение по европейской программе EUTM и у российских инструкторов.

Но, как только в ЦАР наметился прогресс в сфере безопасности, Франция заблокировала в Совбезе ООН решение о поставках Банги второй партии российских вооружений. Это было сделано под предлогом, что против ЦАР объявлены международные санкции, включающие эмбарго на поставки оружия.

России удалось добиться только единичного разрешения на поставку в ЦАР легкого стрелкового оружия. Вразумительных объяснений, почему СБ ООН принял такое решение, так и не последовало.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, несмотря на то, что Франция является главным интересантом во всем, что касается ЦАР, в этом деле явно «торчат уши» Соединенных Штатов.

«Да, ООН в последнее время фактически потеряла статус международной организации, которая может быть третейским судьей, организации, действующей в интересах мира и безопасности. Но тут есть еще один момент, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Важную деструктивную роль здесь играет политика Соединенных Штатов. Именно США создают ситуацию, побуждающую другие страны через механизмы ООН помешать России оказывать помощь Центральноафриканской Республике. Вашингтон пытается заставить Москву отступиться от ЦАР. Делается это при помощи импульсов, которые США посылают в виде угрозы санкций за любое сотрудничество с РФ, в том числе в военной области».

Эксперт напомнил, что именно из Вашингтона было объявлено на весь мир, что США будут оказывать всевозможное давление вплоть до санкций на тех, кто посмеет взаимодействовать с Россией.

«В связи с этим Центральноафриканская Республика, которая остро нуждается в российской помощи, в том числе военной, оказывается заложником бесчеловечной политики, которую генерируют из Вашингтона и которой, к сожалению, охотно подпевают в ООН», — резюмировал Андрей Кошкин.

Напомним, именно России удалось добиться значительных успехов в мирном урегулировании в Центральноафриканской Республике. В конце августа в столице Судана Хартуме под эгидой Москвы состоялись переговоры между лидерами основных военно-политических группировок, действующих в ЦАР. За стол переговоров удалось усадить главу группы Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC) генерала Мамата Аль-Катима, генерала Нуреддина Адама, лидера группировки «Антибалака» Максима Мокома и других видных повстанцев. Кроме того, в переговорах участвовали представители стран, с которыми граничит ЦАР, а также РФ. Эксперты признали заслугой России тот факт, что по итогам встречи участникам переговоров удалось подписать декларацию о совместных действиях.