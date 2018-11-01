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Сирия: Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе по телефону

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Сирия: Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе по телефону

Анкара, 1 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговором с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в сирийской Манбидже и Идлибе. Об этом сообщает источник в администрации президента республики.

«Стороны подтвердили свою решимость сделать конструктивные шаги для укрепления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

По словам источника, Эрдоган и Трамп договорились в ближайшей перспективе сохранять тесный  контакт. Кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования Трампу в связи с нападением на синагогу в Питтсбурге и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, Анкара и Вашингтон одобрили план о совместном урегулировании в Манбидже. Согласно плану, курдские силовики YPG должны покинуть город. После этого силы США и Турции начнут совместное патрулирование города.

Официальный Дамаск выступил с резкой критикой такого соглашения. В МИД Сирии соглашение США и Турции назвали нарушением суверенитета страны.

Автор: Софья Куликова
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