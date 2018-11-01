Меркель пообещала Киеву два миллиона евро для создания центров передового опыта

Киев, 1 ноября. Германия выделит Украине два миллиона евро для создания центров передового опыта. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

Меркель отметила, что привлечение инвестиций в украинскую экономику позволит улучшить тяжелое финансовое положение Киева. По ее словам, Берлин намерен выделить Украине два миллиона евро, которые будут направлены на создание инновационных территориальных кластеров.

«Учитывая тяжелое бюджетное положение, мы говорим о привлечении инвестиций​​​. Мы говорим о том, что будем предоставлять помощь в размере двух миллионов евро для создания центров передового опыта. То есть будут созданы своеобразные кластеры инновации», — сказала Меркель.

Кроме того, глава немецкого правительства заявила о необходимости усилить борьбу с коррупцией на Украине, а также призвала продолжить процесс реформ, направленных на децентрализацию власти в стране.