Соловьев предложил съездить в Крым Ефремову, диагностировавшему у России «фантомные боли»

Актер Михаил Ефремов в интервью украинскому радио «Новое время» рассказал об «имперском мороке» России. По его словам, российское государство в настоящий момент испытывает некие «фантомные боли».

В разговоре с интервьюером Ефремов сказал, что «коммунистический морок» завершился. Ведущий попытался было возразить, но актер продолжал настаивать на своем.

«Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — диагностировал Ефремов.

Кроме того, он высказался о текущем состоянии Украины.

«Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна», — подытожил актер.

Знаменитый российский ведущий и журналист Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия в настоящий момент возрождается: в 2014 году произошло воссоединение Крыма с РФ.

«Я бы не хотел комментировать его слова, потому что у нас свобода слова и каждый может говорить то, что считает нужным. Михаил — талантливый актер, у него есть свое право на видение того, что происходит. Кому-то это кажется «мороком и фантомными болями», а кому-то — возрождением России. Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они», — говорит Владимир Соловьев.

По словам собеседника агентства, Ефремов хорошо знаком с состоянием морока, поскольку в своей жизни через многое прошел. И повторился, что считает Ефремова хорошим актером.

«Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе. И вообще, попытка следить за каждым словом актеров прекрасна и важна, когда речь идет о ролях, но совершенно не является необходимой, когда речь идет о политических взглядах», — резюмировал журналист.

Ранее Ефремов предложил передать Крымский мост Киеву для того, чтобы «помириться» с Украиной. Кроме того, он предлагал бесплатно поставлять Украине газ для того, чтобы нормализовать отношения между двумя соседствующими государствами.