Девочка спасла тонувших детей на Белгородчине, но отказалась от денег и пока не получила медали

С раннего детства мы слышим о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Даже в обычной жизни, в которой все же не гремят взрывы, не падают авиабомбы… Но никто заранее не сможет сказать, как поведет себя в критической ситуации. К сожалению, в последнее время люди зачастую предпочитают снимать происходящее у них на глазах на телефон.

Однако есть и настоящие герои. Многие из них — совсем дети. И, хотя человек совершает подвиг не ради славы и наград, долг государства и общества — не игнорировать его Поступок.

1 ноября 2018 года в Кремле прошло награждение трех маленьких героев. Восьмерых детей в тот же день наградили в МЧС Белгорода. «Награда нашла своего героя» — так говорили в советское время. Но сколько таких поступков по тем или иным обстоятельствам не стали достоянием общественности?

Федеральному агентству новостей стало известно о подвиге обычной скромной девочки. ФАН не сомневается, что в ближайшем будущем местные власти и МЧС решат вопрос с ее награждением.

Оля Сергеева — ученица 11 класса. Она живет в селе Лозная Ровеньского района Белгородской области. Отправляясь на летних каникулах гулять с другом на реку, девочка вовсе не собиралась совершать выдающиеся поступки, но судьба распорядилась иначе.

Рассказывая о событиях того дня, Оля всегда волнуется… Даже дату она помнит очень примерно, говорит, что все случилось около 8 или 9 июля 2018 года.

«Друг пришел, позвал меня на речку. Мы пошли. Пришли дети, купались, а потом начали тонуть, и я их достала, — рассказала ФАН девочка. — Сначала начали тонуть двое ребят примерно 12 и 5 лет. А потом третий мальчик лет 14 полез за ними. Он хорошо плавал, но потом тоже почему-то начал тонуть: они его начали топить. Когда я двоих вытащила, он сзади уже сам выплыл…».

Впрочем, по мнению местных общественников и директора школы, где учится Оля, жизнью ей обязаны все трое.

По мнению девочки, причиной едва не случившейся трагедии стала, скорее всего, невинная игра: 12-летняя девочка катала 5-летнего мальчика на спине, он плавать не умел и держал ее за шею.

«Может, он ее держал слишком крепко…» — предположила Сергеева

Она уточнила, что глубина в том месте небольшая, метр-два, течение не сильное. Но, видимо, перепуганным детям хватило и этого, чтобы оказаться в опасной ситуации.

По словам ее мамы, Елены Ивановны Сергеевой, незадолго до этого в соседнем селе аналогичная история закончилась трагически — утонул мальчик. Об этом стало известно как раз утром того дня, когда Оля спасла детей.

Елена Сергеевна говорит, что тогда настолько переволновалась, что теперь хотела бы поскорее обо всем забыть. Женщина хочет лишь, чтобы такие ситуации больше никогда не повторялись.

«Слава Богу, что все хорошо закончилось и все остались живы!» — сказала она.

Бабушка Оли, Любовь Алексеевна Сергеева, рассказала, что юная спасательница — очень скромная девочка, учится без троек, занимается шахматами и спортом, хорошо плавает. Мама у нее учительница, 30 лет уже работает, уточнила бабушка.

«Когда из администрации пришли расспрашивать, она испугалась», — поделилась Любовь Алексеевна.

По ее словам, семьи спасенных детей живут в Лозной недавно и не сразу смогли найти Сергеевых. Но когда это удалось сделать, приехали и благодарили.

Жительница села Лозная, пенсионерка Клавдия Ивановна, заверила ФАН, что Сергеевы — очень хорошая семья. Все три дочери всегда вежливы, всегда здороваются с соседями.

«Аня и Машенька в Белгороде учатся, Оленька в школе пока. Хорошие девочки!» — отметила соседка.

ФАН пообщалось с Олегом Морозом — именно его дочка Диана и племянник Артем едва не погибли на реке. Он рассказал, что был на работе, когда двое его детей и племянник пошли купаться.

«Артем в Диану вцепился, она не справилась и начала тонуть. Мой сын старший, Роман, попытался что-то сделать, но не получилось. А Оля как раз помогла!» — поделился Олег тем, что ему рассказали уже потом.

Он ездил к Оле домой, благодарил. И, конечно, вся его семья искренне признательны смелой девочке.

«Огромное ей спасибо! Я ей сказал, что в любую трудную минуту, чтобы у нее в жизни ни случилось, она может к нам обращаться, в любой момент. Чем могу — тем помогу! Она спасла нас от горя, которое могло бы быть… Мы с женой признательны и благодарны. Хотели как-то материально отблагодарить, но она от всего отказывается. Естественно, пусть по жизни обращается тогда, когда ей надо будет!» — сказал Олег Мороз в беседе с ФАН.

Очевидно, что такой поступок заслуживает не только благодарности на личном, человеческом уровне, но и награды от государства. В России, в частности, вручается медаль «За спасение погибавших», учрежденная еще в Российской Империи.

Как сообщила мама Оли Сергеевой, о поступке ее дочери директор школы рассказала на школьной торжественной линейке 3 сентября, перед началом учебного года. Увы, никаким другим образом спасение детей пока не было отмечено. Вышло так, что девочка спасла тонувших детей, но отказалась от денег и не получила медали.

Руководитель пресс-службы МЧС Белгородской области Марина Антонова в беседе с ФАН объяснила, как ведомство принимает решение о награждении в таких случаях.

«Глава администрации района пишет письмо на главное управление (мы же должны как-то узнать, что случай произошел), а потом уже принимается решение. До нас должны донести эту информацию, потому что если спасли не спасатели или пожарные, а кто-то из населения — дети или взрослые, — мы, чтобы наградить, должны об этом узнать. Глава пишет — такой-то случай так-то произошел, прошу наградить… И мы готовим представление к награждению. Так же, думаю, во всех регионах», — рассказала Антонова.

ФАН связался с главой администрации Ровеньского района Белгородчины Андреем Пахомовым.

«Мы ходатайствуем о награждении перед МЧС», — сообщил он.

Наша редакция продолжит следить за судьбой Оли Сергеевой и надеемся, в ближайшее время достойная награда найдет юного героя.