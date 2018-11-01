«Вiтаю, воины»: Меркель заговорила по-украински в Киеве

Киев, 1 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве поприветствовала солдат почетного караула на родном для них языке.

«Вiтаю, (приветствую — Прим.ФАН), воины», — сказала она в микрофон, на что почетный караул ответил дружным хором: «Героям слава».

Напомним, что в августе Порошенко отменил существовавшее с советских времен воинское приветствие: «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю». Вместо этого он постановил использовать официальное приветствие украинских националистов «Слава Украине» с обязательным откликом «Героям слава». Данный лозунг был придуман «Украинской повстанческой армией» (запрещена в России), которая к годы Великой Отечественной войны сотрудничала с немецкими захватчиками и устраивала этнические чистки на территории Украины. Именно эта группировка несет ответственность за массовое убийство проживавших на Волыни поляков, которое позже получило название «Волынская резня».