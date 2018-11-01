Момент аварии с неуправляемой фурой в Кабардино-Балкарии попал на видео

Кабардино-Балкария, 1 ноября. Грузовик протаранил автомобиль бригады скорой помощи, медики которой работали на ДТП. Федеральное агентство новостей публикует видео инцидента.

ДТП произошло на 406-м километре федеральной трассы в Кавказ недалеко от поселения Малка.

По словам очевидцев, бригада медиков приехала на ДТП, которое произошло на трассе ранее. Когда врачи пытались уехать с пострадавшими, в правый бок микроавтобуса скорой помощи на большой скорости врезался неуправляемый грузовик.

Пострадали три человека, два из которых сотрудники ГИБДД. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.