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Меркель: Украина должна сохранить статус страны-транзитера российского газа в Европу

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Меркель: Украина должна сохранить статус страны-транзитера российского газа в Европу

Киев, 1 ноября. Власти ФРГ заинтересованы в сохранении Украиной статуса страны-транзитера российского газа в Европу. Берлин рассчитывает на заключение нового контракта между Москвой и Киевом, об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

«Что касается «Северного потока-2», нам известно, что Украина против этого проекта​​​. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», — сказала глава правительства ФРГ в ходе встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

Меркель напомнила, что в настоящий момент ведутся переговоры о заключении договора между Россией и Украиной, благодаря которому Киев может сохранить статус страны-транзитера. Канцлер подчеркнула, что доходы от транзита газа крайне важны для экономики Украины.

Действующий договор о транзитной роли Украины истекает в конце 2019 года. Россия активно строит дополнительные ветки для поставок газа в Европу. Киев выступает против строительства, так как это лишит Украину дохода от транзита российского газа.

Автор: Софья Куликова
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