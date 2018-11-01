Захарова уличила главу Пентагона в ревности к России в Сирии

Москва, 1 ноября. Министр обороны США Джон Мэттис ревнует Россию, осознавая ее эффективность в Сирии. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала обвинения Мэттиса, который заявил, что Москва якобы пытается подменить женевский формат урегулирования сирийского конфликта астанинским.

«Не иначе как неприкрытой ревностью обвинения господина Мэттиса в адрес Москвы в стремлении подменить урегулирование в Сирии по линии ООН сочинским и астанинским процессом назвать нельзя», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что астанинский формат изначально создавался как поддержка женевскому процессу, а не его замена. Поэтому Астана работает в тесном контакте с представителями ООН. Захарова также выразила надежду, что США будут участвовать в урегулировании сирийского кризиса вместе с остальными странами.