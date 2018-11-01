Подозреваемые в изнасиловании в Уфе полицейские уволены

Уфа, 1 ноября. Трое сотрудников полиции в Уфе, которые подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя, уволены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Решение об этом принял министр внутренних дел по региону генерал-майор полиции Роман Деев.

«...за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, по факту произошедшего проводится служебная проверка, в ходе которой специалисты дадут оценку действиям руководителей, отвечающих за деятельность подразделений, в которых работали участники дела об изнасиловании, в том числе состояние законности и дисциплины. По итогам проверки будет принято решение о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, отметили представители регионального МВД.

Напомним, инцидент в уфимской полиции произошел в ночь с 29 на 30 октября, когда 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее подвыпивших коллег в здании Отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Дознаватель оказалась дочерью начальника силового подразделения регионального МВД.

Для проведения ряда следственных проверок в Уфу прибыли московские специалисты главка собственной безопасности МВД России. В четверг, 1 ноября, прошли ставки участников инцидента. Сотруднице уфимского районного отделения полиции понадобилась помощь психологов.