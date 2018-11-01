Тимошенко призвала построить сильную Украину в ответ на российские санкции

Киев, 1 ноября. Лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко прокомментировала внесение своего имени в российский санкционный список.

1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на недружественные действия Киева. В список попали украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.

Тимошенко отметила, что не владеет бизнесом в России или на Украине, поэтому внесение ее имени в санкционный список не вызывает беспокойства. Кроме того, лидер «Батькивщины» выразила удивление в связи с отсутствием в санкционном списке компаний, которые принадлежат президенту Украины Петру Порошенко.

Тимошенко также отметила, что построение сильной и европейской Украины станет достойным ответом на российские санкции.

«Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства - это будет самая адекватная наша «санкция»!» — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что санкции России в отношении украинских физических и юридических лиц предполагают блокирование принадлежащих им безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.