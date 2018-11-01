Главные новости 1 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 1 ноября.

Руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин сообщал о том, как Россия может отреагировать на возможное вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Британский таблоид Daily Express не оставил без внимания предупреждения российского дипломата. Надо оставить русских в покое, они могут нам ответить: британцы испугались предупреждению РФ о последствиях для НАТО.

Для сопровождения Ту-160 Великобритания подняла истребители. Врагов России ждут ворота в ад: почему два российских Ту-160 «встревожили» НАТО на учениях.

Германские СМИ отмечают, что позиция русскоговорящих жителей Украины должна быть принята во внимание Киевом. В Германии заявили, что русский язык должен стать исключением в украинском законе о языках.

Подписанные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым меры коснутся судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады Украины, крупных предпринимателей, чиновников администрации главы Украины Петра Порошенко. Порошенко, Аваков и другие: названы имена украинцев, оказавшихся под санкциями РФ.

В руководстве США официально признались в попытках оказать давление на российских журналистов. США официально признались в атаке на российских журналистов.

Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию «основанную на правилах международную систему», заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Кроме того, он пригрозил России «последствиями», перепутав при этом ее в своей речи с Китаем Глава МИД Великобритании пригрозил РФ «последствиями» и перепутал ее с Китаем.

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко отреагировал на внесение его фамилии в список лиц, подпавших под санкции Российской Федерации. При этом украинский политик удивился отсутствию главы страны Петра Порошенко в данном перечне. Не знаю, как дальше жить: Ляшко отреагировал на внесение в санкционный список РФ.

Депутат Верховной рады Украины Александр Виткул заявил, что целые города могут отключить от газа за долги по коммунальным платежам. На Украине целые города могут отключить от газа — депутат Верховной рады.

Накануне российский сенатор Франц Клинцевич в прямом эфире в ответ на хамство подергал за бороду украинского политолога. В Сети появилось видео, как Клинцевич подергал за бороду украинского эксперта.

Охрименко подчеркнул, что обижаться в такой ситуации было бы неэтично. Украинский политолог сообщил, как ответит подергавшему его за бороду Клинцевичу.