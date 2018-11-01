МИД РФ: Отказ СБ ООН дать слово представителям Донбасса показал ангажированность Запада

Москва, 1 ноября. Отказ членов Совета безопасности ООН дать слово представителям Донецкой и Луганской народных республик лишний раз доказал ангажированность западных стран, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия предложила дать слово председателям ЦИК ЛНР и ДНР и услышать позицию по поводу выборов в республиках из первоисточников, однако западные коллеги идею заблокировали и отказались услышать представителей Донбасса.

«Мы полагаем, что отказ этих государств предоставить слово непосредственно донбассцам не оставляет сомнений в ангажированности западных подходов», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ назвала инцидент в ООН попыткой создать завесу для саботажа Киевом минских договоренностей.