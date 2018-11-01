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МВФ отказался комментировать российские контрсанкции против Украины

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МВФ отказался комментировать российские контрсанкции против Украины

Вашингтон, 1 ноября. Международный валютный фонд отказался комментировать введение Россией контрсанкций против Украины. Об этом в четверг заявил официальный представитель организации  Джерри Райс, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не буду это комментировать, но мы постараемся потом к этому вернуться - после того, как изучим данный вопрос. Мы работаем не в политической, а в экономической сфере», — отметил он.

Напомним, что ранее Россия ввела контрсанкции против ряда украинских деятелей. В список попали 322 человека и 68 юридических лиц. Ограничительные меры, в частности, коснулись  министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степена Полторака, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Полный список фигурантов российских контрсанкций ранее был опубликован Федеральным агентством новостей.Санкции предусматривают блокировку счетов и любых активов на территории РФ, а также запрет на вывод этих средств из России.

Автор: Антон Соколов
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