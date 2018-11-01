Губернатор ХМАО ожидает визита президента Сирии в декабре

Екатеринбург, 1 ноября. Президент Сирии Башар Асад планирует посетить Ханты-Мансийский автономный округ в декабре этого года, заявила губернатор региона Наталья Комарова.

Комарова отметила, что запланирован официальный визит президента Сирии в ХМАО, однако власти региона будут ждать его в любом формате.

«Мы работаем над декабрем, ну а там — как получится​​​, — констатировала она. — Обстановка там не очень».

Напомним, в апреле этого года Комарова посетила Сирию в составе российской делегации. Глава ХМАО стала первым руководителем регионов РФ, кто посетил САР с начала конфликта. В ходе встречи с членами российской делегации президент Сирии принял предложение посетить Югру и выразил заинтересованность в расширении контактов между ХМАО и САР.