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Губернатор ХМАО ожидает визита президента Сирии в декабре

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Губернатор ХМАО ожидает визита президента Сирии в декабре

Екатеринбург, 1 ноября. Президент Сирии Башар Асад планирует посетить Ханты-Мансийский автономный округ в декабре этого года, заявила губернатор региона Наталья Комарова.

Комарова отметила, что запланирован официальный визит президента Сирии в ХМАО, однако власти региона будут ждать его в любом формате.

«Мы работаем над декабрем, ну а там — как получится​​​, — констатировала она. — Обстановка там не очень».

Губернатор ХМАО ожидает визита президента Сирии в декабре

Напомним, в апреле этого года Комарова посетила Сирию в составе российской делегации. Глава ХМАО стала первым руководителем регионов РФ, кто посетил САР с начала конфликта. В ходе встречи с членами российской делегации президент Сирии принял предложение посетить Югру и выразил заинтересованность в расширении контактов между ХМАО и САР.

 

Автор: Катерина Иванова
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