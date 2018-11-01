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Не даю комментариев из соображений гигиены: вице-спикер Рады отказалась общаться с россиянами

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Заместитель спикера Верховной рады Оксана Сыроид

Киев, 1 ноября. Украина должна в полном объеме ввести санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации, заявила заместитель спикера Верховной рады Оксана Сыроид.

Она отметила, что до сих пор не введены санкции против некоторых граждан РФ, владеющих в ее стране стратегически важной инфраструктурой.

«У нас россияне владеют критической инфраструктурой, например Бабаков (российский сенатор Александр Бабаков. — Прим. ФАН), который владеет облгазами, — и к нему не применены санкции, — заявила Сыроид.

— У нас есть другие российские физические и юридические лица, которые владеют или критической инфраструктурой, или важными объектами в банковской сфере. Это все должно быть под санкциями».

«Не даю комментариев из соображений гигиены»: вице-спикер Рады отказалась общаться с россиянами

Федеральное агентство новостей обратилось к Сыроид за комментарием по поводу этих слов, чтобы узнать — может ли идти речь, например, об экспроприации?

«К сожалению, я не даю комментариев россиянам», — отрезала вице-спикер Рады и тут же повторила эту фразу.

А затем на вопрос «Почему?» удосужилась назвать причину.

«Не даю [комментариев] из соображений гигиены и национальной безопасности», — объяснила Сыроид.

Автор: Марат Лашкин
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