«Не даю комментариев из соображений гигиены»: вице-спикер Рады отказалась общаться с россиянами

Киев, 1 ноября. Украина должна в полном объеме ввести санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации, заявила заместитель спикера Верховной рады Оксана Сыроид.

Она отметила, что до сих пор не введены санкции против некоторых граждан РФ, владеющих в ее стране стратегически важной инфраструктурой.

«У нас россияне владеют критической инфраструктурой, например Бабаков (российский сенатор Александр Бабаков. — Прим. ФАН), который владеет облгазами, — и к нему не применены санкции, — заявила Сыроид. — У нас есть другие российские физические и юридические лица, которые владеют или критической инфраструктурой, или важными объектами в банковской сфере. Это все должно быть под санкциями».

Федеральное агентство новостей обратилось к Сыроид за комментарием по поводу этих слов, чтобы узнать — может ли идти речь, например, об экспроприации?

«К сожалению, я не даю комментариев россиянам», — отрезала вице-спикер Рады и тут же повторила эту фразу.

А затем на вопрос «Почему?» удосужилась назвать причину.