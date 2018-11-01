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Фанаты будут довольны: Нурмагомедов надеется на два боя с Мэйуэзером

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Фанаты будут довольны: Нурмагомедов надеется на два боя с Мэйуэзером

Москва, 1 ноября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов надеется провести два боя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.

При этом российский боец поставил условие, что один поединок должен пройти по правилам бокса, а другой – по правилам MMA, передает beIN Sports. Нурмагомедов заявил, что хочет однажды попробовать себя в боксе и это, по его мнению, справедливо.

«Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мэйуэзером, фанаты будут довольны. Первый матч на ринге, а другой — в клетке», — заявил он.

Фанаты будут довольны: Нурмагомедов надеется на два боя с Мэйуэзером

Напомним, Нурмагомедов предложил непобежденному боксеру Мэйуэзеру провести бой, после чего американец призвал телевизионные каналы готовить огромные деньги для покупки прав на трансляцию этой встречи. При этом российский спортсмен отказался биться с Мэйуэзером в Лас-Вегасе, где Нурмагомедов 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC.

Сам Мэйуэзер-младший заявил, что готов провести бой с россиянином, но только на своих условиях. Американский боец отметил, что «он сам себе хозяин» и готов принять вызов Нурмагомедова, но только если он пройдет по правилам «мира бокса».

Автор: Екатерина Кухарева
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