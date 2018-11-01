Трамп обсудил торговые войны с лидером Китая

Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином так называемые торговые войны, которые начали вестись между двумя странами в последний год.

Речь идет о повышении пошлин на китайские товары со стороны Вашингтона, и об ответных мерах Пекина. Кроме того, Трамп и Цзиньпин обсудили ситуацию в КНДР, которая несколько стабилизировалась после серии переговоров на высшем уровне. Наконец, лидеры стран затронули тему предстоящей встречи, которая состоится на саммите G20 в Аргентине.

«Только что состоялся долгий и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином​​​. Мы говорили на многие темы, сделали большой акцент на торговле. Также была хорошая дискуссия по Северной Корее», — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что Китай стал не единственной жертвой торговых войн, которые объявили власти США. В аналогичном положении оказались страны Евросоюза, а также Канада. Все они ввели ответные пошлины на американские товары.