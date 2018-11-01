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Сирия: лишившиеся поддержки США боевики перешли на сторону «Хезболлы»

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Сирия: лишившиеся поддержки США боевики перешли на сторону «Хезболлы»

Дамаск, 1 ноября. Сотни боевиков, оставшиеся без американского финансирования, перешли на сторону шиитского движения «Хезболла» на юге Сирии.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полевого командира боевиков, мятежники переходят на сторону шиитского движения. По данным источника, ряды «Хезболлы» пополнили 2 тысячи бойцов из группировок, лишившихся финансирования США в прошлом году.

Также газета отмечает, что в июне 2018 года полевые командиры получили сообщение в WhatsApp от посольства США в Иордании о том, что им не нужно воевать против правительственных войск, а нужно ожидать военного вмешательства США. Боевики расценили такое послание, как предательство со стороны США.

Напомним, США в Сирии находятся незаконно, без согласия официального Дамаска и поддерживают боевиков. Вашингтон препятствует урегулированию ситуации в Сирии и поддерживает эскалацию конфликта в САР.

Автор: Софья Куликова
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