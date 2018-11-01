Для парадов и походов: в России будет построена копия героического брига «Меркурий»

В конце октября достоянием прессы стала информация о том, что в Севастополе планируется постройка полноразмерной реплики брига «Меркурий».

Насколько реален такой проект? В этом постарался разобраться корреспондент Федерального агентства новостей.

Экскурс в историю

26 мая 1829 года «Меркурий», которым командовал капитан-лейтенант Александр Казарский, был вынужден вступил в неравный бой с турецкими линейными кораблями «Реал-бей» и «Селимие». Русский корабль был вооружен 18-ю 24-фунтовыми карронадами и парой 3-фунтовых пушек. Два турецких линейных корабля мало того что намного превосходили «Меркурия» по тоннажу, толщине деревянного «бронирования» и численности экипажей, так еще и несли куда более мощное вооружение: «Реал-бей» имел 74 пушки, а «Селимие» и вовсе являлся 110-пушечником.

Наконец, турецкие корабли были еще и более быстроходными. В ходе трехчасовой погони они настигли «Меркурий». Казалось, что итог поединка русского Давида с парой турецких Голиафов предрешен заранее. Тем не менее, сдаваться русские не собирались.

«Мы единодушно решили драться до последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким-нибудь [турецким] кораблем, тот, кто еще в живых из офицеров [останется], выстрелом из пистолета должен зажечь крюйт-камеру», — позже написал Казарский в донесении начальству.

Однако взрывать бриг не пришлось. Потеряв четырех человек убитыми и шестерых ранеными, получив 22 пробоины в корпусе и 133 в парусах, «Меркурий» сумел в ходе яростной артиллерийской дуэли нанести «Реал-бею» и «Селимие» повреждения, вынудившие турок прекратить погоню. Мужество команды маленького брига и мастерство управлявшего «Меркурием» Александра Казарского оказались 26 мая 1829 года более серьезным аргументом, чем 184 турецкие пушки.

По итогам боя наградили не только команду «Меркурия», но и сам бриг, который стал вторым из русских кораблей, получившим памятный Кормовой Георгиевский флаг и вымпел. Мало того, указом Николая I предписывалось впредь всегда иметь в составе Черноморского флота бриг, аналогичный «Меркурию», с передачей ему Кормового Георгиевского флага. Украшенный надписью «Потомству в пример» памятник Казарскому и подвигу брига «Меркурий» стал в 1839 году первым воинским монументом Севастополя.

Отметим, что указ Николая I был выполнен частично. Новый бриг «Меркурий» по чертежам разобранного за ветхостью в 1857 году корабля-героя так и не построили. Вместо этого название «Память Меркурия» последовательно носили три корабля Черноморского флота времен Российской империи — корвет и два крейсера.

В советское время эстафету приняло малое гидрографическое судно «Память Меркурия». С его трагической гибелью в 2001 году традиция присвоения имени «Меркурий» отечественным кораблям, бороздящим Черное море, прервалась.

И вот, спустя два века после героического боя брига «Меркурий» традицию решили возродить.

«Сумасшедшая идея»

Надо сказать, что сама идея постройки копии «Меркурия» витала в воздухе достаточно давно, по меньшей мере с конца 90-х. Серьезным доводом в пользу реализации такой идеи стала постройка в 1999 году на верфи «Петровское Адмиралтейство» действующей копии первого фрегата Балтийского флота «Штандарт». Но долгое время идея постройки реплики «Меркурия» дальше «кухонных разговоров» не шла.

Первым признаком того, что «добрые пожелания» действительно могут превратиться в реальный парусник, лично для меня стал разговор в сентябре 2017 года с генеральным директором исторической верфи «Полтава» Андреем Грошиковым.

В тот момент на стапеле верфи активно достраивался корпус реплики флагмана Петра Великого — 54-пушечного линейного корабля «Полтава». То, что этот внушительный трехмачтовик будет достроен и спущен на воду, сомнений не оставалось. В связи с этим я поинтересовался у Грошикова, чем его верфь будет заниматься после окончания проекта «Полтава». Что будет дальше?

«Дальше? — генеральный директор задумался. — У России — самый многочисленный в мире флот крупных парусников. Их рангоут и такелаж давно нуждаются в ремонте, так что без работы мы не останемся. Но вообще, у нас есть новая сумасшедшая идея — построить для Черного моря реплику знаменитого брига «Меркурий». Сделать из него не музей, а учебный парусник. Это для нас легче, быстрее, дешевле, чем та же «Полтава». Поверьте — после нее мы с «Меркурием» справимся просто на раз-два!..»

Генеральный директор исторической верфи ничуть не лукавил. После постройки реплики 1210-тонного линейного корабля 4-го ранга с созданием реплики 450-тонного шлюпа «полтавцы» действительно справились бы достаточно легко. Уникальных навыков, умений и компетенций сотрудников исторической верфи на реализацию подобного проекта хватило бы с лихвой. Еще больше работу «полтавцам» должно было упростить то, что чертежи «Меркурия», в отличие от чертежей «Полтавы», не пришлось бы восстанавливать практически с нуля.

Итак, с технической стороны, постройка в России полноразмерной и максимально копийной реплики «Меркурия» не являлась неразрешимой задачей уже осенью 2017 года. Вместе с тем, оставался ряд ключевых вопросов, без четкого ответа на которые приступить к постройке нового-старого парусника не представлялось возможным.

Во-первых, кто будет выступать заказчиком постройки корабля и кто будет спонсировать данный проект? Минобороны, иная госструктура, бизнес-корпорация, общественная организация?

Во-вторых, на какой площадке будет строиться реплика? Понятно, что не в Лахте, как это имело место в случае с предназначенной для Балтики «Полтавой». Очевидно, что скорее всего — в Севастополе. Но Севастополь большой — где конкретно?

В-третьих, как и для чего будет использоваться реплика брига? От ответа на этот вопрос зависит уровень копийности парусника и, соответственно, сама конструкция корабля, а также выбор материалов, из которых реплика будет строиться.

Если целевое назначение реплики «Меркурий» — неходовой корабль-музей, то это одно. Если бриг предполагается использовать как ходовое учебное судно — совсем другое. В первом случае по причине ограничений, налагаемых Регистром, можно достичь куда более высокого уровня соответствия реплики своему историческому прототипу, чем во втором.

Запомним это и разберемся с тем, что известно на данный момент о проекте постройки реплики «Меркурия».

Успеть к двухсотлетию

Отправной точкой для начала «конструирования» проекта по постройке реплики стало приближение мая 2020 года, когда исполнится 200 лет со дня спуска на воду брига «Меркурий». Подгадать под эту дату спуск на воду в Севастополе реплики брига было бы и красиво, и символично.

Неудивительно, что уже к июлю 2018 года при общественной палате Севастополя и губернаторе этого города-героя была создана рабочая группа «Возвращение брига «Меркурий». В ходе проработки вопросов, связанных с возможной постройкой реплики брига, в группе возникло мнение, что подводная часть будущего парусника должна быть металлической, а верхняя — деревянной.

То есть исходно конструкция реплики «Меркурия» членам рабочей группы виделась аналогичной конструкции реплики линейного корабля «Гото Предестинация», построенной в 2014 году на верфи деревянного судостроения «Варяг» по инициативе губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Отметим, что достраиваемая в Лахте цельнодеревянная реплика «Полтавы» на порядок более сложна и аутентична, чем реплика «Гото Предестинации»…

Теперь — шаг в сторону. Согласно информации, размещенной на сайте Морской коллегии при правительстве Российской Федерации, еще во времена СССР известный кинорежиссер Сергей Герасимов собирался снять художественный фильм, посвященный подвигу «Меркурия» и основанный на материале книги писателя Геннадия Черкашина. Увы, мастер скончался, не успев осуществить своего замысла. Но остался готовый сценарий.

Распоряжение правительства

Вернемся в наши дни.

Инициатива севастопольской рабочей группы закономерно дополнилась идеей использовать реплику «Меркурия» и материалы Герасимова-Черкашина для съемок фильма о подвиге русского брига. Это позволило ассоциации «Морколлегия информ» совместно с гильдией продюсеров Союза кинематографистов России подготовить проект «Программа мероприятий по увековечиванию памяти героического подвига экипажа брига «Меркурий», приуроченный к 200-летию спуска на воду легендарного парусника.

Распоряжением правительства РФ №ЮБ-П4-7097 от 18 октября 2018 года было поручено Минкультуры России, Минобороны России, Минпромторгу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями при участии правительства Севастополя рассмотреть вопрос реализации инициативы «Морколлегии информ», в том числе о работе над созданием художественного фильма «Бриг «Меркурий» с целью популяризации беспримерного подвига экипажа брига, а также восстановления полноразмерной копии героического парусника.

Кинопроект в качестве художественного руководителя возглавил Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов. Информация об этом была размещена на сайте Морской коллегии при правительстве РФ 23 октября 2018 года.

Ну, а 29 октября СМИ опубликовали сообщение члена рабочей группы «Возвращение брига «Меркурий» Валерия Медведева о том, что одной из возможных площадок для постройки реплики «Меркурия» может стать Севморзавод. Далее Медведев поведал о привлечении к созданию эскизов будущей реплики корабля сотрудников исторической верфи «Полтава».

Последнее решение было абсолютно логичным и ожидаемым.

Также Валерий Медведев сообщил, что реплика брига получит вспомогательный двигатель.

«Парусник будет и музеем, и действующим судном, где смогут проходить практику кадеты и курсанты, принимать участие в парадах и уходить в морские походы», — добавил член рабочей группы.

Доказано «Полтавой»

Исходя из этой информации, можно сделать следующие выводы.

После того как инициатива севастопольцев получила поддержку в правительстве России, предполагаемая конструкция реплики брига эволюционировала в сторону большей амбициозности. На смену схеме «деревянные борта поверх металлической баржи» пришло нечто похожее на конструкцию построенного в 1999 году «Штандарта». Тот был разделен на «историческую» и «современную» зоны. В первой рулевое устройство, декоративное убранство, мачты, шпили, трапы и люки были сделаны с максимально возможным приближением к историческим. Во втором располагались вполне современного вида подпалубные помещения и пара судовых двигателей Volvo Penta TAMD 122P.

На данный момент ни один из обозначенных выше трех ключевых вопросов однозначных ответов еще не имеет. Проще говоря, проект постройки реплики брига «Меркурий» озвучен, взят правительством «на карандаш», но до начала его реализации еще далеко.

С оглядкой на опыт постройки в Лахте реплики линейного корабля «Полтава», стоит заметить, что перспектива увидеть в мае 2020 года спуск на воду реплики брига «Меркурий» вызывает сомнения. Слишком мало времени остается на осуществление всего необходимого для этого цикла работ. Но то, что технически постройка нового «Меркурия» России вполне по плечу, — это несомненно. Доказано сотрудниками исторической верфи «Полтава».

Между прочим, мнение о том, что за пару лет реплику брига не построить, уже разделяют и члены рабочей группы «Возвращение брига «Меркурий». Так, 31 октября были опубликованы комментарии заместителя руководителя рабочей группы Валерия Дорошко.

Он заявил, что сейчас решается, где именно будет происходить строительство. Также ведутся переговоры с правительством, которое согласилось частично профинансировать проект. Идет поиск инвесторов, варианты есть, отметил Дорошко.

«К дате мы привязываться не будем. Главная задача — сделать работу качественно, чтобы проект был направлен на популяризацию истории», — подчеркнул заместитель руководителя рабочей группы.

Что ж, очень хочется верить в то, что «сумасшедшая идея» гендиректора исторической верфи «Полтава» Андрея Грошикова рано или поздно, но превратится в новый парусный корабль. Искренне надеемся, что заново рожденный бриг «Меркурий», как и построенный в Лахте линейный корабль «Полтава», станет еще одним зримым символом славного прошлого нашего государства.

Множество «уже»

ФАН удалось связаться с Грошиковым. Согласно полученной от него информации, верфь «Полтава» уже делает эскизный проект реплики «Меркурия». Одновременно на исторической верфи разрабатывают технологию строительства композитного корпуса брига.

По задумке «полтавцев», обшивка корпуса реплики должна быть деревянной, а вот штевни и киль — металлическими. Это позволит сохранить аутентичные обводы корабля, одновременно сделав его корпус достаточно легким.

Также историческая верфь уже формирует требования для верфи, которая будет задействована при постройке реплики «Меркурия».

«Полтавцы» уже связались с Российским морским регистром судоходства, после чего стало понятно, что для реплики «Меркурия» понадобится составление специальных технических условий на судно. Почему? Потому что под стандартные правила реплика брига подходить не будет.

Имея опыт составления специальных технических условий для реплики парусного линейного корабля, «полтавцы» готовы написать необходимые техусловия и для «Меркурия».