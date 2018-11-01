Сирия, 1 ноября. В турецкой провинции Мардин были задержаны три радикала со взрывчаткой. Боевики «Тахрир Аш-Шам» продолжают провоцировать столкновения с САА в зоне «Большого Идлиба». Три курдских бойца пострадали при взрыве в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков юго-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреливает военную базу САА на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о новой вылазке террористов на границе между Эс-Сувейдой и Дамаском.

Курды: понесли потери в результате взрыва в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: готовятся к новой военной операции в Алеппо и Ракке; арестовали трех радикалов, провозивших взрывчатку, на сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (RisboLensky) опубликовал наиболее вероятный план наступления турецких вооруженных сил на территории провинций Алеппо и Ракка. Ожидается, что боестолкновения развернутся к востоку от реки Евфрат. Напомним, в первой половине дня поступали данные о готовящейся военной операции Турции и союзных ей формирований вооруженной оппозиции в приграничных районах. Известно, что основной целью Анкары является создание буферной зоны, которая позволит снизить риск возникновения ситуаций, угрожающих национальной целостности страны. Как сообщалось ранее, турки опасаются присутствия радикальных курдских формирований у своих границ.

Между тем тот же военный источник заявляет о возобновлении перестрелок между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных группировок юго-западнее административного центра провинции. Сообщается, что исламисты открыли огонь по территориям, подконтрольным силам Башара Асада, из минометов. В свою очередь войска САР были вынуждены нанести ответные удары.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Step News Agency сообщает о взрыве, прогремевшем в северной части региона в населенном пункте Ас-Саджар. При детонации взрывного устройства ранения получили по меньшей мере трое бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Предполагается, что бомба была установлена боевиками так называемых спящих ячеек «Исламского государства». В последнее время джихадисты заметно активизировали свою подпольную деятельность на оккупированных курдами территориях. Более того, дополнительным стимулом для них стало отступление курдских отрядов на север САР. Напомним, «демократические силы» сообщили о выводе своих подразделений из Дейр-эз-Зора накануне. Представители поддерживающей курдов международной коалиции пока никак не прокомментировали это заявление.

Провинция Идлиб

Информационное агентство 24 AE сообщает о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от военной базы «Абу-Духур», нарушив режим тишины в демилитаризованной зоне. В качестве ответных действий артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям джихадистов в районе города Таль-Сулатан, передает в сети Twitter военный источник (Step_Agency). Напомним, несмотря на многочисленные попытки сирийского правительства избежать кровопролитных боев, исламисты не прекращают провоцировать вооруженные стычки.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что на данный момент Турция в полном объеме не выполнила все свои обязательства в отношении заключенного 17 сентября Сочинского соглашения, направленного на стабилизацию обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Тем не менее генерал-майор отметил, что турецкие власти прилагают все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта с боевиками.

Провинция Эс-Сувейда

Подконтрольный «Исламскому государству» медиапортал «Аль-Амак» сообщает о том, что террористы предприняли вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе вулканического плато Ас-Сафа на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой. Боевики заявляют, что во время вооруженных столкновений несколько военнослужащих правительственных войск были убиты. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают. Напомним, впервые джихадисты террористической группировки появились в данном районе в июне. Как утверждал один из пленных террористов, прежде чем перебраться на подконтрольные САА территории, радикалы проходили обучение на американской военной базе «Ат-Танф», находящейся в Хомсе.

Провинция Хасака

Интернет-портал TRT World Now сообщает о том, что сотрудники турецкой федеральной полиции арестовали трех человек в провинции Мардин, граничащей с сирийской Хасакой. Известно, что в автомобиле задержанных находилась взрывчатка. На данный момент никаких подробностей о личностях арестантов не поступало, однако, предполагается, что они принадлежат к числу террористов курдской радикальной группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), которая несет ответственность за организацию нескольких терактов в Турции. Напомним, близость боевиков данного формирования, а также связанных с ними «Демократических сил Сирии» (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) послужила для Турции поводом к подготовке полномасштабного наступления на сирийско-турецкой границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)