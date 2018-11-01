Немецкий бизнес просит Путина продолжать политическую разрядку в мире

Москва, 1 ноября. Представители немецкого бизнес-сообщества призвали президента РФ Владимира Путина продолжать вносить вклад в политическую разрядку. Об этом в четверг заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле на встрече с российским лидером.

«Мы просим вас об этом​​​. Это было бы хорошо для России, для Европы и для глобальной экономики в целом», — отметил он.

Как сообщало в августе немецкий телеканал Welt, большинство жителей Германии выступает за сближение с Россией. Примерно 81% респондентов призвали канцлера ФРГ Ангелу Меркель начать делать шаги навстречу России, чтобы преодолеть имеющиеся противоречия. Еще 51% населения выступает за отмену антироссийских санкций.

Отметим, что европейские лидеры неоднократно заявляли, что снимут санкции с России, как только будут выполнен весь комплекс минских соглашений. При этом Евросоюз продолжает игнорировать тот факт, что поддерживаемая им Украина с момента подписания «Минска-2» не выполнила ни одного взятого на себя обязательства.