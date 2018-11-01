МИД РФ шокирован заявлением Франции о Sputnik и RT
Москва, 1 ноября. В МИД России оказались шокированы высказыванием пресс-секретаря правительства Франции Бенжамена Гриво, о том, что сотрудники Sputnik и RT занимаются пропагандой и не являются журналистами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в МИД РФ испытали состояние близкое к шоку после высказываний Гриво.
Захарова процитировала высказывания Гриво на пресс-конференции:
«Есть два СМИ, которые я отказываюсь видеть в пресс-зале Елисейского дворца, - это RT и Sputnik, поскольку не считаю их СМИ, они не журналисты, они занимаются пропагандой».
По словам Захаровой, Москва всегда старалась быть деликатной по отношении французских СМИ, однако после высказываний Гриво она может «кое-что озвучить».
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не получала из Франции примеров материалов, которые Париж считает пропагандой. Захарова отметила, что французские власти не желают слышать альтернативные источники информации.
«Если такие факты есть, мы с удовольствием хотели бы их получить», — подчеркнула Захарова.