МИД РФ шокирован заявлением Франции о Sputnik и RT

Москва, 1 ноября. В МИД России оказались шокированы высказыванием пресс-секретаря правительства Франции Бенжамена Гриво, о том, что сотрудники Sputnik и RT занимаются пропагандой и не являются журналистами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в МИД РФ испытали состояние близкое к шоку после высказываний Гриво.

Захарова процитировала высказывания Гриво на пресс-конференции:

«Есть два СМИ, которые я отказываюсь видеть в пресс-зале Елисейского дворца, - это RT и Sputnik, поскольку не считаю их СМИ, они не журналисты, они занимаются пропагандой».

По словам Захаровой, Москва всегда старалась быть деликатной по отношении французских СМИ, однако после высказываний Гриво она может «кое-что озвучить».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не получала из Франции примеров материалов, которые Париж считает пропагандой. Захарова отметила, что французские власти не желают слышать альтернативные источники информации.