«Игры кончились, русофобов ждет расплата»: в России одобрили санкции против Ницой и Фарион

В ответ на недружественные действия Киева Россия ввела контрсанкции против нескольких сотен украинских граждан и компаний. Под санкции, которые предусматривают заморозку счетов и другие экономические меры, попали, в частности, главы МВД и СБУ Арсен Аваков и Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, националисты Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко. В санкционные списки также попали украинская писательница Лариса Ницой и экс-депутат Рады Ирина Фарион, которые «прославились» русофобскими выходками и высказываниями, а также воинственными нападками на русский язык.

«Под российские санкции попала детская писательница Лариса Ницой, автор таких книг, как «Дві бабуськи в незвичній школі або скарб у візку» и «Як хом'ячок друзів шукав», — написал по этому поводу в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, не упомянув, однако, что у России на это были все основания.

Такая избирательность в подаче информации кажется более чем странной члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру Вадиму Манукяну.

«Довольно странно, когда кое-кто старательно делает вид, что «не понимают» почему же детская писательница Лариса Ницой попала в санкционные списки России по Украине. Вижу в этом очередной пример передергивания и жонглирования информацией, — отметил Вадим в комментарии Федеральному агентству новостей. — Русофобка должна отвечать за свою русофобию, здесь же все очевидно. Лариса Ницой настаивает на тотальной украинизации, при том что огромное количество живущих на Украине людей предпочитают общение на русском языке. Она вечно устраивает скандалы из-за русского языка, который, слава богу, активно используется на Украине, а кое-где является основным. Ее возмущают русскоязычные ведущие на ТВ, ее бесят до истерики русскоязычные кассиры в магазинах. Именно Ницой предложила переименовать Россию в «Московию», именно она чуть ли не со слезой в голосе печется о «бедных» бойцах АТО».

Так что это отнюдь не просто безобидная детская писательница, как ее пытаются представить защитники Киева, отметил член экспертного совета при Госдуме.

«Это политика информационных фокусников. Правда, секреты этих фокусов уже давно раскрыты, и выглядят эти фокусы довольно глупо», — отметил он.

По мнению Манукяна, все, что касается санкций против наиболее отличившихся русофобов на Украине, можно охарактеризовать словами: хорошо, но мало.

«Но, главное, теперь Украине послан очень мощный сигнал — всех русофобов ждет расплата. Любые выпады в сторону России и русского языка будут жестко пресекаться. Игры кончились», — резюмировал Вадим Манукян.

Уроженка поселка Капитоновка Кировоградской области УССР, 49-летняя Лариса Ницой после получения Украиной независимости из скромной учительницы переквалифицировалась в детскую писательницу и ярого борца с русским языком.

Самая известная ее книга — повесть «Несокрушимые мураши», где украинским детям «под нужным углом» рассказывают о конфликте в Донбассе, в котором, по мнению автора, виновата исключительно Россия и пророссийские «боевики».

«Подельница» Ларисы Ницой по санкционному списку Ирина Фарион в свое время предлагала «решить проблему русского языка» на Украине, лишив русскоязычных граждан прав на образование и работу. Фарион также назвала русскоязычных «умственно отсталыми», «предателями» и самой большой проблемой Украины.