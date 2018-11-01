Саморегулирование необходимо: эксперт оценил вклад РКН в борьбу с пиратством

«Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск» и правообладатели — главные российские медиагиганты — заключили на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Поисковики теперь обязаны будут удалять информацию, охраняемую авторским правом, до решения суда.

Ранее глава регулятора Александр Жаров призвал поисковые системы к сотрудничеству в вопросах защиты авторского контента, отметив, что сегодня ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска, что вызывает справедливые претензии тех, кому принадлежат права на информационную продукцию.

Независимый аналитик Алексей Филиппов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей положительно оценил решение сторон заключить меморандум и подчеркнул, что значительную роль в переговорном процессе сыграл именно Роскомнадзор.

«Правообладатель либо произвел тот или иной информационный продукт, либо купил на него права. То есть в любом случае понес определенные финансовые затраты, которые в будущем планировал отбить и получить в дальнейшем прибыль. Если он не может ограничить свободное хождение продукта, то, естественно, и прибыль он не получит. Пираты наносят колоссальный ущерб экономике, сдерживают ее рост, особенно учитывая, что мы живем в информационном обществе», — говорит эксперт.

По словам Алексея Филиппова, другим органам исполнительной власти стоит брать с РКН пример.

«У государства не так много рычагов воздействия на ту или иную отрасль. За счет чего осуществляется контроль? За счет органов исполнительной власти. Но перед тем, как начать что-либо регулировать, необходимо прописать все необходимые процедуры в законе. Увы, но пока что Госдума принимает законы келейно, иногда впоследствии даже возникают коллизии. Поэтому нам критически необходима саморегуляция, в том числе в борьбе с пиратством», — резюмировал аналитик.

Добавим, как сообщают некоторые источники, близкие к РКН, следующий этап — саморегулирование и самоцензура социальных сетей. В настоящий момент вопрос прорабатывается. Возможно, самоцензура будет осуществляться по образцу Facebook.