Москва, 1 ноября. Министерство иностранных дел Сирии призвало ООН расследовать преступления международной коалиции во главе с США в Ракке.

Дипломатическое ведомство направило в ООН требование принять меры в отношении коалиции в связи с обнаружением массового захоронения в Ракке. Дипломаты отметили, что обнаруженные массовые захоронения в сирийском городе подтверждают «кровавую резню и преступления, совершенные коалицией в отношении сирийского народа».

При этом в письме отмечается, что в Ракке за последнее время было найдено несколько массовых захоронений, где было после авиаударов коалиции обнаружено несколько тысяч тел женщин, детей и стариков. Были обнаружены еще два захоронения с 2,5 тыс. и 1,5 тыс. телами. В ведомстве отметили, что всего было разобрано только два процента завалов после атаки.

Дипломаты подчеркнули, что коалиция «сравняла с землей» Ракку, а затем перевезла боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Дейр-эз-Зор, чтобы они уже там воевали против солдат правительственной армии республики.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники проводят уже на протяжении четырех лет в Сирии и Ираке операции против «Исламского государства». Отметим, что в Сирии американцы действуют без официального разрешения Дамаска. В Сирии неоднократно заявляли, что действия США лишь усугубляют ситуацию в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.