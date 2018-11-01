Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Врачи диагностировали рак у посла США в РФ

58
0 Оставить комментарий

Врачи диагностировали рак у посла США в РФ

Нью-Йорк, 1 ноября. Медики диагностировали у посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана онкологическое заболевание, о чем он сообщил в интервью газете «Дезерт ньюс».

«Это только первая стадия. Так, что, возможно, об этом позаботятся, и у нас будет все нормально», — цитирует издание дипломата.

Хантсман некоторое время назад обнаружил «маленькую черную точку за ухом», а затем «еще одну на бедре», говорится в материале. Речь идет о меланоме, пояснили авторы статьи. Отмечается, что обнаруженные раковые опухоли уже удалены, а дипломат проходит регулярные медицинские осмотры.

Врачи диагностировали рак у посла США в РФ

Напомним, Хантсман вступил в должность поста США в России по назначению американского президента Дональда Трампа в 2017 году. В отличие от предыдущих дипломатов, он не является кадровым, а также специалистом из России и не владеет русским языком.

В начале октября Хантсман заявил о хороших перспективах раскрыть потенциал двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. По его мнению, самое главное в ближайшие месяцы для представителей двух стран — это сесть за стол переговоров, предварительно выстроив доверие.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.