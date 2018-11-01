Ученые раскрыли главную тайну строительства пирамиды Хеопса

Париж, 1 ноября. Французские и английские специалисты обнаружили устройство, которое использовали древние египтяне для строительства пирамид. Исследование провели ученые Французского института Восточной археологии в Каире вместе с коллегами из Ливерпульского университета в Англии.

Археологи нашли следы пандуса, который, предположительно, использовался для поднятия больших грузов. Его части были найдены в карьере недалеко от Луксора, где добывали алебастр. Возраст находки составляет около 4 500 лет.

Устройство представляло собой наклонную площадку, с двух сторон которой находились лестницы и специальные отверстия. Ученые предполагают, что египтяне вставляли в отверстия деревянные столбы, обматывали их веревками и закрепляли на устройстве, похожим на деревянные сани. Сверху клались многотонные каменные блоки, которые использовались для строительства пирамид.

Для перемещения блоков по строительной площадке, рабочие тянули за веревки. Блоки двигались под углом в 20 градусов.

Как сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на журнал Live Science, ученые предполагали, что египтяне использовали рампы для строительства. Однако впервые нашли подтверждение своим гипотезам.

Найденное устройство было использовано в период правления фараона Хеопса, который начала строительство Великой пирамиды в Гизе.