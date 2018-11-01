Захарова: Киевский режим зашел слишком далеко, чтобы РФ не отвечала на санкции

Москва, 1 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим зашел слишком далеко, чтобы РФ оставила без ответа введенные украинскими властями санкции.

«Это симметричный ответ на действия Киева. Относительно реакции Запада, люди, «исповедующие» санкционную идеологию, должны подойти с пониманием. Нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на их шаги», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц Украины. Меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.