Порошенко назвал «очень достойными людьми» фигурантов санкционного списка РФ

Киев, 1 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не удивлен введением Россией ответных санкций.

Фигурантов российского санкционного списка, среди которых есть сын Порошенко, члены президентской администрации, украинского правительства и парламента, он назвал «очень достойными людьми», для которых попасть под российские санкции сравнимо с получением госнаграды.

«На Украине пребывание в этом письме — как государственная награда. По крайней мере, так это воспринимается. И очень обижены те, кто в этот список не попал»,— отметил Порошенко.

Напомним, что ранее Россия ввела контрсанкции против ряда украинских деятелей. В список попали 322 человека и 68 юридических лиц. Ограничительные меры, в частности, коснулись министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степена Полторака, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Полный список фигурантов российских контрсанкций ранее был опубликован Федеральным агентством новостей.Санкции предусматривают блокировку счетов и любых активов на территории РФ, а также запрет на вывод этих средств из России.