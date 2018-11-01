Актер из «Великого рейда» случайно заснял голую любовницу в обращении к фанату

Манила, 1 ноября. Актер из фильма «Великий рейд» Сезар Монтано записал видеопоздравление для своего фаната и не заметил, что в кадр попала его обнаженная любовница.

56-летний режиссер опубликовал поздравление на своей странице в Facebook. Обращаясь к фанату, Монтано не заметил, что на заднем фоне по комнате гуляет его любовница. При этом зрители ролика сразу обратили на нее внимание, так как девушка была полностью без одежды, передает «Дни».

«Правило номер один, когда снимаешь сэлфи-видео дома — не позволяй своей девушке влезать в кадр без одежды», — пошутил один из подписчиков актера, передает телеканал «360».

Осознав допущенную оплошность, Монтано оперативно удалил видео. Однако это поздравление с днем рождения его фанат будет вспоминать, вероятно, еще очень долго.

Монтано снялся в более 80 фильмах и сериалах, в частности в «Великом рейде» с Бенджамином Брэттом и Джеймсом Франко.