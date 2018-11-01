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Налицо дискриминация: Захарова ответила Климкину на призыв сдавать российские паспорта

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Налицо дискриминация: Захарова ответила Климкину на призыв сдавать российские паспорта

Москва, 1 ноября. Призыв главы МИД Украины Павла Климкина к гражданам этого государства сдавать паспорта РФ — это дискриминационная идея, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

То, что украинский министр позволяет себе озвучивать подобного рода заявления, не может не удивлять, подчеркнула дипломат во время выступления на брифинге.

«Налицо дискриминация украинских граждан по этническому происхождению, по признаку гражданства», — отметила Захарова.

Налицо дискриминация: Захарова ответила Климкину на призыв сдавать российские паспорта

Напомним, глава дипломатического ведомства Украины предложил начать общественное обсуждение проблемы двойного гражданства, при этом он исключил возможность для украинцев иметь в качестве второго гражданство Российской Федерации в период якобы «войны с ней». Климкин призвал граждан Украины «сдавать» российские паспорта, а потом «разговаривать».

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник, инициатива Климкина по изъятию у граждан Украины российских паспортов заранее обречена на неудачу.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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