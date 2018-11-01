Сирия может поднять вопрос о вступлении в ЕАЭС: вернет ли это экономику САР на довоенный уровень

Сирийские власти вновь рассматривают возможность вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также вопрос предоставления торговых преференций некоторым странам данного блока, и прежде всего России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил министр экономики САР Самер Аль-Халиль. Остальные подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Для вступления в это объединение нужно сначала заключить таможенные соглашения, урегулировать законодательство в этой области, получить согласие всех стран-участниц. Открыть зону свободной торговли в этом плане проще, но это тоже возможно лишь при одобрении всех членов союза. Тем не менее наша экономика развивается стремительно, и, вполне возможно, мы еще поднимем вопрос о ЕАЭС в ближайшем будущем», — поделился министр.

Самер Аль-Халиль подчеркнул, что затрудняется обозначить точные сроки вывода арабской республики назад на предвоенную ступень экономического развития, однако, согласно предварительным расчетам, на это может быть затрачено около 10 лет, при условии сохранения нынешних высоких темпов восстановления страны. Этому, в частности, должна поспособствовать добыча нефти на средиземноморском шельфе, которая может начаться сразу после завершения боевых действий.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин напомнил в комментарии для ФАН, что до начала конфликта Сирия находилась на высокой ступени экономического развития. По его мнению, при более позитивном сценарии ситуация в стране может вернуться к этой формации даже раньше чем через 10 лет.

«В первое десятилетие 21-го века САР была цветущим государством. Я думаю, что это не просто ушло в историю, есть все возможности возродить страну. Все это в первую очередь зависит от самого сирийского руководства и народа, не от внешних союзников, как многие почему-то думают. Безусловно, у сирийцев есть большой потенциал восстановиться в относительно короткий срок», — убежден эксперт.

С другой стороны, есть и немало препятствий, который ставят перед Дамаском силы извне. Несомненно, экономические ограничения, введенные Соединенными Штатами против арабской республики, серьезно бьют по простым жителям страны, сильно осложняя процесс стабилизации обстановки по всей стране. Однако в стане противника больше нет единства, и прошлые союзники Вашингтона в будущем уже вряд ли будут поддерживать его бесчеловечные инициативы, считает собеседник ФАН.

«Та политика, которую проводят США в отношении САР, действительно, является антинародной и антисирийской. Но она становится неприемлемой для еще недавно сторонников американцев, в частности для ряда стран Европы. Между ними уже есть серьезные разногласия по поводу одностороннего выхода Штатов из иранской ядерной сделки. Есть непонимания и в отношении сирийского вопроса, ведь страны ЕС осознают — инвестирование в развитие экономики арабской республики позволит им серьезно снизить у себя социальную напряженность, вызванную нерегулируемой миграцией беженцев с Ближнего Востока», — отметил политолог.

Кроме того, Дамаск и сам готов к принятию прорывных решений, которые помогут в максимально короткий срок обеспечить налаживание жизни в Сирии. Единственное, что может серьезно затянуть сроки выхода из кризиса — увеличение давления со стороны Вашингтона.