Перепуганные ВСУ решили не рисковать: эксперт объяснил, как Россия ограничила ракетные стрельбы Украины

На испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области Украины стартовали учебные стрельбы зенитных управляемых ракет малой и средней дальности. Об этом заявил офицер пресс-центра командования ВВС ВСУ Дмитрий Струтинский.

Как стало известно, в связи с началом маневров, которые будут проводиться ВСУ с 1 по 4 ноября, воздушное пространство Украины над Черным морем будет закрыто.

«Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с соблюдением всех норм международного права», — сказал Струтинский.

В учениях примут участия экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВВС ВСУ. Кроме того, активно привлекаться будут подразделения ПВО.

По словам военного аналитика, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, подобные маневры Киев проводит довольно регулярно, однако в 2018 году есть одно отличие — во время стрельб Киев не претендует на воздушное пространство России. И по сути географию украинских ракетных учений ограничила именно Россия.

«Порошенко нужно поддерживать уровень подготовки расчетов украинских ПВО, причем такие учения всегда подаются под соусом отражения воздушного нападения России. Сами учения не новы, они проводились в 2015 и 2016 годах, тогда еще Киев прямо заявлял, что намерен провести ракетные стрельбы с использованием воздушного пространства Крыма. Но в Минобороны РФ сразу остудили пар украинских «патриотов», заявив, что залетающие в воздушное пространство России ракеты будут уничтожаться вместе с пусковыми установками и их расчетами», — поясняет эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что после довольно доходчивых заявлений военного ведомства Российской Федерации «генералы и высшие офицеры армии Украины обстоятельно задумались над формированием территории, где проходят учения».

«Именно поэтому сейчас в своих заявлениях Киев акцентирует, что пуски будут проводиться только в украинском воздушном пространстве. Перепуганные ВСУ решили не рисковать. Они могут ограничить квадрат и там проводить учения. Ну а сами учения преследуют информационно-политические цели, связанные с началом выборной кампании на Украине. То есть это поддержка идеологической линии Киева, направленная на конфликтизацию отношений с Россией», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что накануне на государственном испытательном полигоне Ягорлык проходила подготовка вооружения и военной техники к проведению боевых стрельб подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П, и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1.