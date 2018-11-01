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Захарова: РФ не препятствует согласованию условий участия Лондона в ВТО

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Захарова: РФ не препятствует согласованию условий участия Лондона в ВТО

Москва, 1 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о том, что Россия якобы препятствует согласованию условий участия Великобритании во Всемирной торговой организации (ВТО) после Brexit не соответствует действительности.

«Сообщения о том, что Россия якобы препятствует согласованию будущих условий участия Лондона в ВТО, в корне не соответствуют действительности», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ сообщила, что согласование со всеми членами ВТО вступления или выхода из организации – практика, предусмотренная уставом организации. Москва начала консультации с Лондоном о параметрах доступа на британский рынок после выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, Британия выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп после саммита европейских лидеров высказал предположение, что Лондон может покинуть ЕС без какой-либо сделки.

Автор: Герман Парло
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