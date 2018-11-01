Улицы будут гудеть: украинский социолог ожидает очередного позора с выборами

Согласно последнему «Обзору мировой экономики» от МВФ Украина попала в число беднейших государств мира — годовой ВВП на душу населения составляет в стране всего 2,6 тысячи долларов. По мере того как с 2014-го население нищало, закрывались все новые предприятия, а олигархи и политики богатели, в украинском обществе формировалось общее ощущение острой социальной несправедливости, которое вскоре может достичь своего пика.

Киевский социолог и политолог Виктор Небоженко в беседе с Федеральным агентством новостей назвал это явление «социальным СПИДом» и рассказал, чем может обернуться для Украины пандемия этого заболевания.

«В последние 4 года на Украине с каждым месяцем растет число все новых и новых «социальных расколов». Причем они связаны не с разностью в политических взглядах, а с элементарной социальной несправедливостью, — заявил политолог Небоженко корреспонденту ФАН. — Сегодня в стране, можно сказать, невыгодно быть честным: кто-то исправно платит огромные налоги в бюджет государства, но при этом тысячи бизнесменов и компаний стараются от них уклоняться. Одни украинцы сполна платят за пользование землей и за газ, а тысячи других предпочитают этого не делать, надеясь «на дядю». Одни люди покупают автомобили, которые прошли процедуру растаможки и стоят дорого. Другие считают их дураками и ввозят из Польши и Прибалтики старые копеечные «корыта» на «евробляхах».

Все это происходит на фоне постоянного роста благосостояния украинских олигархов и политиков, причем последние регулярно обещают украинцам «скорые позитивные изменения», которых нет и в помине. По словам социолога, все это создает ощущение острой социальной несправедливости у самых разных групп населения Украины.

«Дело тут не в политике, не в хамском отношении к народу со стороны первых лиц государства и даже не в бесконечных и бессмысленных военных действиях в Донбассе, — подчеркивает эксперт. — Просто у сотен тысяч граждан сегодня четко оформилось внутреннее ощущение: все вокруг на Украине вдруг стало несправедливым. Честно говоря, с точки зрения социологии — это что-то новое, ранее соцопросы ничего подобного не фиксировали. И вот это общее ощущение того, что «сегодня все стало гораздо хуже и несправедливее, чем 20, 10 и даже 5 лет назад», само по себе весьма опасно для украинской власти».

По его мнению, эти негативные тенденции в самосознании украинцев будут соединяться с недовольством властью со стороны так называемых «ветеранов АТО». А также с ростом уличной активности в крупных городах и активизацией деятельности парамилитарных образований, которые сегодня, по словам политолога, «есть едва ли не у каждого украинского министра, губернатора или генерала».

«Украинцам, крайне недовольным уровнем своей жизни, необходима некая идеология для выхода на улицы, — считает эксперт. — Все видели пример «Национального корпуса», члены которого вышли на улицы и произвели на многих шоковый эффект. Но эти люди не объединены никакой идеологией, кроме красивой униформы».

«В итоге те 3 тысячи человек, которые прошли маршем по Крещатику, на деле не понимают, ради чего их собрали вместе. И это тоже очень опасно. Потому что накопившееся в обществе ощущение социальной несправедливости будет тем самым горючим, легковоспламеняющимся материалом, который легко соединится с любыми протестными акциями на улицах», — уверен политолог.

По его мнению, «по мере приближения президентских выборов на Украине общество опять будет сильно возбуждено и расколото».

«Думаю, на улицах и площадях все будет буквально гудеть. И мы, скорее всего, опять сильно опозоримся на выборах, — прогнозирует Небоженко. — Наверняка опять будут поджоги избирательных участков, нападения на активистов, загадочные исчезновения депутатов, агитаторов и т. д. Сегодня положение на Украине таково: все недовольны всем. Это очень редкий вид болезни общества, своеобразный «социальный СПИД». И допустила его распространение в обществе именно нынешняя власть — своими разрушительными, непродуманными, хамскими по отношению к людям действиями. Многие социальные устои на Украине сегодня либо расшатаны, либо полностью разрушены. Я социолог, много лет провожу исследования, но такого количества социально недовольных граждан на Украине я ранее не видел никогда».

По словам Небоженко, сегодня крайне высока вероятность того, что бьющее через край социальное напряжение вскоре выльется в мощнейший социальный взрыв.