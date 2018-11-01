Порошенко назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев, 1 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение выборов в Донбассе будет возможно только после полного разоружения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, проведение выборов должно отвечать украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

«Единственным путем к урегулированию ситуации является проведение в Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов. Но осуществить это можно только после вывода всех незаконных вооруженных формирований», — пишет Порошенко в Twitter.

Єдиним шляхом до врегулювання ситуації є проведення на Донбасі чесних, прозорих, демократичних виборів відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ. Але здійснити це можна лише після виведення усіх незаконних збройних формувань. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 1, 2018

Напомним, что проведение выборов в Донбассе является обязательным условием минских соглашений, которое должно быть реализовано украинской стороной без всяких дополнительных условий. На сегодняшний день Киев не выполнил практически ни одного пункта из комплекса мер по урегулированию вооруженного конфликта. Украинские силовики продолжают обстрелы территорий Донбасса, а также стягивают новые силы в Донбасс. Требования об обмене пленными, проведении выборов, осуществлении амнистии и предоставлении ДНР и ЛНР особого статуса — также остались проигнорированными.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Луганск не исключает возможных провокаций со стороны Киева в единый день голосования.