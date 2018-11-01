Меркель озвучила позицию Германии по санкциям против России

Киев, 1 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин намерен поддержать продление санкций против России. Об этом канцлер ФРГ заявила на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«По состоянию на сегодняшний день Германия будет в том числе и в декабре выступать за продление санкций», — сказала Меркель.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года. С тех пор санкции регулярно продлевались на шесть месяцев. Санкции ЕС направлены против экономики РФ, а также включают в себя индивидуальные ограничительные меры в отношении российских граждан. К настоящему моменту под действия санкций попали 155 российских граждан и 44 организации.