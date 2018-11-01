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Путин пообещал снять избыточные административные барьеры для иностранных инвесторов

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Путин пообещал снять избыточные административные барьеры для иностранных инвесторов

Москва, 1 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для развития отношений с иностранными инвесторами, в том числе из Германии, Россия будет вкладывать ресурсы в инфраструктуру, снимать лишние административные барьеры.

По словам российского лидера, в РФ активно совершенствуется законодательная база и правоприменительная практика. Россия будет вкладывать значительные ресурсы в инфраструктуру, снимать избыточные административные барьеры, подчеркнул Путин.

«Словом, делать все необходимое, чтобы иностранные инвесторы, в том числе и немецкие инвесторы, чувствовали себя у нас в стране максимально комфортно», — отметил глава российского государства на встрече с представителями немецкого бизнеса в Москве.

Путин добавил, что торговые, инвестиционные обмены скрепляют отношения между государствами, приносят ощутимую прибыль всем участникам этого процесса.

Напомним, как сообщил ранее российский лидер, Россия рассчитывает на то, что российско-германские деловые связи будут поступательно развиваться и в условиях непростой мировой конъюктуры.

Автор: Тимур Румянцев
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