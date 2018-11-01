Захарова назвала заявления в СМИ о выходе ЦАР из Хартумской декларации фейками

Москва, 1 ноября. Сообщения, распространившиеся в ряде СМИ, о якобы выдвинутых боевиками в Центральноафриканской республике(ЦАР) ультиматумах в адрес Банги и Москвы — фейковые, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

Захарова напомнила, что в последнее время в зарубежных СМИ появились публикации о том, что представители некоторых группировок в ЦАР заявили о якобы выходе из Хартумского соглашения, которое было подписано в августа этого года при содействии Судана и России.

«При этом в противовес этому шагу указывалось, что боевики готовы поддержать разработанную Афросоюзом африканскую инициативу по установлению мира и безопасности в ЦАР и действия ЕС по продвижению мирного процесса в этой стране», — передает корреспондент Федерального агенства новостей слова дипломата.

Кроме того, обратила внимание Захарова, сообщалось, что вооруженные группировки выдвинули властям ЦАР требование вывести силы внутренней безопасности и других представителей руководства республики из подконтрольной боевикам территорий.

«Как показало дальнейшее развитие событий, данные публикации являются фальшивками, это фейк ньюс», — подчеркнула она.

Российский дипломат отметила, что представители группировки заявили о своей приверженности Хартумского соглашения. По ее словам, авторы публикаций хотели создать впечатление несовместимости усилий РФ и Судана в работе в рамках африканской инициативы по установлению мира и безопасности в республике.

Москва высоко оценивает роль Африканского союза в создании полномасштабного диалога между властями республики и вооруженными группировками, добавила Захарова. По ее словам, российская сторона намерена и дальше поддерживать целенаправленные шаги Союза по разблокированию кризисов в регионе.