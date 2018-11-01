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Вашингтону не удастся вбить клин между Москвой и Пекином — Захарова

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Вашингтону не удастся вбить клин между Москвой и Пекином — Захарова

Москва, 1 октября. Вашингтону не удастся вбить клин между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по сотрудничеству России и Китая в сфере ВТС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и КНР успешно развивается и является ярким свидетельством особого доверительного характера двустороннего стратегического партнерства. В связи с чем нападки США останутся без результата, отметила она.

«Мы рассматриваем это как попытку вбить клин между РФ и Китаем, но ничего из этого не получится», — констатировала Захарова.

Вашингтону не удастся вбить клин между Москвой и Пекином — Захарова

Накануне Болтон выступил с заявлением о том, что Китай якобы ворует российскую интеллектуальную собственность, копируя ранее купленные системы вооружений. Как утверждал советник американского президента, КНР вскоре «начнет продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия».

Стоит отметить, что отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшились на фоне вступления в силу в июле этого года взаимных таможенных пошлин. Противостояние двух стран окрестили торговой войной.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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