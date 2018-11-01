«Что это за дядя?»: дочь перестала узнавать Шатунова

Москва, 1 ноября. Известный российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов признался, что его перестала узнавать дочь.

Музыкант рассказал, что был настолько погружен в работу, что однажды, вернувшись домой с гастролей, дочь не признала отца.

«Она недоуменно повернулась к матери со словами: «Мама, а что это за дядя пришел к нам в дом?» — сказал Шатунов.

По его словам, дочь долго плакала и не могла поверить, что это ее родной отец. Артист признался, что такой поворот событий шокировал его и поставил в тупик.

Шатунов объяснил, что у него долгое время не было гастролей только по одной причине — он хотел посвятить время семье и воспитанию детей.