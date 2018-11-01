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Назарбаев назвал отношения между Россией и Казахстаном образцовыми

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Назарбаев назвал отношения между Россией и Казахстаном образцовыми

Алма-Ата, 1 ноября. Взаимоотношения между Россией и Казахстаном являются образцовыми. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

«Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять», — сообщил Назарбаев.

По его словам, сотрудничество между Россией и Казахстаном имеет доверительный стратегический характер и динамично развивается. Назарбаев также подчеркнул, что правительства России и Казахстана играет важную роль в расширении торгово-экономических отношений и укреплении межрегиональных связей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что связи между странами отличаются масштабом и глубиной. По его словам, об этом свидетельствуют контакты на высшем уровне, а также отношения между правительствами двух стран.

«В течение года мы часто встречаемся на различных площадках. Это отрадно, поскольку без подобного общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие», — подчеркнул Медведев.

Автор: Денис Коробейников
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